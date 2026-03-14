Amsterdam, esplosione davanti a una scuola ebraica: rivendica gruppo islamico

Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore della mattina di sabato 14 marzo. L’ordigno è esploso davanti all’edificio nel quartiere di Buitenveldert. Non risultano feriti, ma l’ingresso della scuola e alcune strutture vicine hanno riportato danni. La polizia olandese sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori stanno analizzando i filmati in cui si vedrebbe una persona sospettata di aver piazzato l’ordigno prima dell’esplosione.