Belgio, ordigno esplode davanti alla sinagoga di Liegi: vetrate in frantumi

L'esplosione sarebbe di origine criminale, ha spiegato il sindaco della città che ha denunciato l'atto come un'aggressione antisemita. Secondo un residente della zona, l'esplosione ha distrutto la vetrata principale della sinagoga e ha mandato in frantumi anche alcune finestre degli edifici di fronte. "Proprio di fronte alla sinagoga c'era un esplosivo e tutta la facciata della mia casa, tutte le finestre sono state spazzate via", ha raccontato a una tv locale.