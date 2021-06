Amsterdam ai turisti "rumorosi": "State a casa"

La ripresa del turismo post-pandemia passa anche da Amsterdam che vuole cambiare pelle. Alle orde di turisti in arrivo per coffee shop e quartiere a luci rosse, la città olandese preferisce i visitatori di musei, non più mordi e fuggi. Così nella campagna online da oltre 100mila euro promossa dall'amministrazione cittadina, se da un lato si invitano i turisti a tornare ad affollare i luoghi di cultura e i ristoranti sui celebri canali, dall'altro chiede espressamente ai "visitatori turbolenti", soprattutto a chi punta a celebrare un addio al celibato, di "restare a casa".