Al cuore non si comanda. Anche se bisogna essere disposti a giocarsi tutto, il rispetto dei rigidi regolamenti interni della Corte di Cassazione e persino il posto di lavoro. È la storia dei giudici Yves Donzallaz e Beatrice van de Graaf, entrambi tra i 40 togati della Corte suprema svizzera. I due, dopo che la loro relazione segreta è stata rivelata, hanno confermato la storia d'amore. Entrambi ora sono finiti sotto inchiesta: se il tribunale federale accertasse una loro convivenza, i due rischiano seriamente di essere destituiti.