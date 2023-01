Amnesty: "In Iran tre manifestanti a rischio impiccagione"

In Iran, secondo Amnesty International, tre dimostranti arrestati per le proteste anti-governative, potrebbe essere impiccati a breve.

Secondo la Ong, i tre manifestanti hanno subito abusi e torture in carcere, tra cui l'elettroshock, e sono stati condannati in processi farsa. Da quando sono iniziate le proteste, i tribunali iraniani hanno emesso varie sentenze di condanna a morte. Per quattro manifestanti la pena capitale è già stata eseguita.