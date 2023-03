Chikungunya, è allarme nelle Americhe per la diffusione della malattia virale: 115mila casi e 33 morti in 8 settimane

Cos'è la chikungunya - La chikungunya è una malattia virale che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette. Come riporta il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, "la prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in Tanzania, anche se già nel 1779 era stata descritta un'epidemia in Indonesia, attribuibile forse allo stesso agente virale. Dopo un periodo di incubazione di 2-12 giorni si manifestano improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti (da cui deriva il nome chikungunya, che in lingua swahili significa 'ciò che curva' o 'contorce'), che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni antalgiche. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante, generalmente dura alcuni giorni ma può anche prolungarsi per alcune settimane. Inoltre, il virus della chikungunya può causare malattie acute, subacute o croniche".

"L'aumento dei casi e dei decessi per chikungunya rispetto ai numeri riportati negli ultimi anni si aggiungono alla contemporanea circolazione di altre malattie arbovirali, come dengue e Zika, che incidono sul sovraccarico dei servizi sanitari", spiega la Paho. "Queste tre malattie sono trasmesse dagli stessi vettori, Aedes aegypti e Aedes albopictus, presenti in quasi tutti i Paesi e territori della Regione delle Americhe".

Visto l'anomala intensità della trasmissione, la Pan American Health Organization ha invitato i Paesi dell'intero emisfero meridionale a intensificare le attività di prevenzione e controllo delle infezioni e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari. Il timore è che l'impatto dell'infezione possa aumentare ulteriormente, anche a causa "dell'aumento del numero di persone suscettibili, dato che sono trascorsi 8 anni dall'epidemia del 2014, l'ultima grande epidemia di chikungunya nelle Americhe".