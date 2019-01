Amburgo, vende il marito su eBay per 18 euro: "Il reso non è ammesso"

Una donna quarantenne di Amburgo in Germania, stanca della convivenza con il marito, il giorno di Natale ha deciso di metterlo in vendita su eBay. Lo riporta il Berliner Morgenpost. "Marito usato", era questo il titolo dell'annuncio che proseguiva così: "Ho capito che non siamo compatibili e lo cedo volentieri. Il ritiro è possibile anche oggi, così lo puoi provare subito domani, a Santo Stefano, niente resi". Il prezzo? 18 euro negoziabili.