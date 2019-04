Amburgo, auto finisce dentro un centro commerciale: almeno 9 feriti

Almeno 9 persone sono rimaste ferite ad Amburgo, in Germania , dove un Suv guidato da un pensionato 78enne ha sfondato le vetrine di un centro commerciale fermandosi in bilico sulle scale mobili del grande magazzino, che è subito stato evacuato. I feriti sono l'automobilista, commessi e avventori della Galeria Kaufhof: l'anziano, a quanto pare, ha perso il controllo dell'auto premendo l'acceleratore invece del freno all'uscita di un parcheggio.

L'auto è rimasta sospesa - Siccome l'auto era rimasta con due ruote sospese a mezz'aria tra le scale mobili, per evitare che precipitasse al piano inferiore, dove si trova il reparto giocattoli, è stata assicurata ad un cavo d'acciaio in attesa di essere rimossa. Dopo aver sfondato le porte a vetri, infatti, il conducente ha raggiunto i corridoi interni del centro commerciale lungo i quali ha guidato per circa 30 metri prima di fermarsi appena prima delle scale, dove il mezzo è rimasto sospeso.