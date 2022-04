Ambasciatore tedesco in Italia: rinunciare a gas russo oggi sarebbe dannoso

"Non possiamo uscire da questa relativa dipendenza dal gas russo dall'oggi al domani, sia per la Germania sia per l'Italia sarebbe molto dannoso".

Lo ha affermato l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. "Sono comunque sicuro che già quest'anno faremo un passo importante per ridurre sensibilmente questa dipendenza, e nei prossimi anni vogliamo ridurla a zero - ha precisato -. L'Italia è comunque posizionata bene nella diversificazione energetica perché ha rigassificatori già sul posto".