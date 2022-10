Ambasciatore Razov: gas russo? Italia e Ue hanno deciso di rinunciarci

"Non so quale sia il problema col gas russo".

Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, precisando che "per 50 anni abbiamo fornito gas all'Ue e all'Italia senza problemi. Eravamo pronti a continuare a fornirlo ma l'Italia e gli alleati hanno deciso di liberarsi dalla dipendenza energetica russa. Non è stata una nostra scelta". A proposito dei danni al Nord Stream, Razov ha definito "la speculazione sul sabotaggio di un proprio gasdotto" da parte della Russia come il frutto della "propaganda russofoba".