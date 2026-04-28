L'ambasciatore Gb negli Usa: "Relazione speciale degli Stati Uniti è solo con Israele"

La registrazione sembra essere filtrata da un incontro con un'associazione scolastica di ex alunni avvenuto circa due mesi. Oltre a parlare della presunta "special relationship" perduta, nell'occasione il neo ambasciatore non le avrebbe mandate a dire neppure sul caso legato al nome di Jeffrey Epstein. Dichiarandosi sorpreso del fatto che lo scandalo non avesse di fatto "toccato nessuno negli Stati Uniti". Le rivelazioni di Sky cadono mentre è in corso la giornata clou della delicata visita oltre oceano di re Carlo, a cui il governo di Keir Starmer affida la speranza di una qualche ricucitura con Donald Trump dopo gli attriti recenti legati fra l'altro al mancato allineamento diretto del Regno Unito nella guerra all'Iran. Visita durante la quale il sovrano e la regina Camilla sono stati accolti e costantemente accompagnati proprio da Christian Turner.