Amazzonia, un audio scagiona volontari Ong arrestati per roghi | Presidente Bolsonaro aveva accusato anche DiCaprio

L'incendio di settembre ad Alter do Chão, nell'Amazzonia brasiliana, è stato causato da "persone che danno fuoco per vendere terra" e non dalle Ong . E' quanto rivela un audio tra il sindaco di Santarem e il governatore dello Stato. Per il rogo erano stati arrestati quattro volontari dell'associazione "Progetto Salute ed Allegria" (Psa). Quest'ultima ha negato di aver ricevuto soldi dall'attore DiCaprio , messo sotto accusa dal presidente Bolsonero .

Nell'audio, il sindaco Aguiar ha affermato che "ci sono agenti di polizia dietro di loro, le persone sono armate lì" chiedendo l'intervento non solo dei vigili del fuoco, ma anche della polizia militare per "identificare questi criminali". Le sue parole gettano ombre sull'inchiesta della polizia civile, che martedì ha arrestato i quattro volontari della Ong. L'audio inoltre ha confermato la linea di indagine condotta dalla procura, secondo cui l'incendio di Alter do Chão è stato causato da accaparratori di terra interessati a vendere lotti, e non dai membri dell'associazione ambientalista.

"Noi non abbiamo ricevuto nulla da parte di Leonardo DiCaprio, quelle sono solo fake news che sono state diffuse contro di noi", hanno confermato i volontari del Psa, Daniel Gutierrez, Gustavo Fernandes, Marcelo Aron e Joao Romano, in una conferenza stampa a Santarem, nella quale hanno anche denunciato di essere stati minacciati.

La settimana scorsa Bolsonaro, durante una visita nella regione amazzonica, ha detto, rivolgendosi a DiCaprio, noto per

la sua militanza ambientalista, "lei sta collaborando con gli incendi in Amazzonia". Per giustificare l'arresto dei quattro

volontari, infatti, la polizia aveva sostenuto che l'Ong avesse venduto 40 immagini al Wwf per circa 15mila euro e il Wwf, a sua volta, avrebbe ottenuto per loro donazioni, come quella di DiCaprio, da 500mila dollari, per combattere i roghi in Amazzonia. Nello scorso week end l'attore americano ha dichiarato di non aver mai finanziato le attività della Psa, anche se considera la Ong "meritevole di sostegno",