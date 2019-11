Amazzonia, appiccavano roghi: arrestati 4 volontari Ong

La polizia brasiliana ha arrestato quattro volontari di una Ong che combatte i roghi forestali in Amazzonia, accusandoli di aver appiccato incendi ad Alter do Chao per ottenere finanziamenti internazionali. Gli agenti hanno perquisito la sede del Progetto Salute ed Allegri a Santarem, dove hanno sequestrato computer e documenti e arrestato i quattro volontari, tre dei quali sono attivi nella brigata antincendio di Alter do Chao.