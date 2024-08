A luglio nella foresta amazzonica brasiliana sono stati registrati 4.072 incendi, in aumento del 547% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale. Nella sola giornata del 30 luglio sono stati segnalati 783 roghi, il numero più alto di sempre in un solo giorno. Complessivamente, dall'inizio dell'anno, nella foresta pluviale sono stati registrati 4.738 incendi, il 50% per cento in più rispetto ai 2.337 del 2023.