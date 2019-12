Amazon denuncia Trump: fece pressioni per danneggiare Jeff Bezos

Amazon accusa Donald Trump di aver esercitato "pressioni inappropriate" sul Pentagono per evitare che il mega contratto di cloud computing fosse stipulato con Jeff Bezos, considerato dal tycoon un "rivale politico". Contratto da 10 miliardi di dollari in dieci anni poi effettivamente stipulato con Microsoft. Nella denuncia Amazon afferma che il presidente Usa "ha lanciato ripetuti attacchi" per escludere il colosso dell'e-commerce dalla commessa.