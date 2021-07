dal-web

Ostriche e... champagne. Un connubio perfetto, ma non brindano di certo gli organizzatori di Tokyo 2020 alle prese con un altro problema a pochi giorni dal via delle Olimpiadi: migliaia di pregiati molluschi hanno invaso la baia del canotaggio. Non è, dunque, solo la pandermia a preoccupare l'andamento dei Giochi. Ospiti indesiderati della Sea Forest Watreway, dedicata alle gare di canoa e canottaggio, le ostriche sono già costate 1,28 milioni di dollari in riparazioni ai danni che hanno provocato attaccandosi ai galleggianti frangiflutti.