Alluvione Spagna, governo chiede 4,4 miliardi di euro da Fondo di solidarietà Ue

Il ministero delle Finanze spagnolo ha inviato la documentazione necessaria per richiedere 4,4 miliardi di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea in seguito ai danni causati dall'alluvione a Valencia del 29 ottobre. La Commissione analizzerà la documentazione e la cifra potrebbe subire variazioni al ribasso nel caso in cui alcune delle spese siano idonee ai finanziamenti del Pnrr. Il regolamento europeo, infatti, non consente il doppio finanziamento: lo Stato beneficiario deve garantire che i costi coperti dal Fondo non siano già coperti da altri strumenti di finanziamento dell'Ue.