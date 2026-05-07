Alligator Alcatraz verso la chiusura: il maxi centro migranti voluto da Trump costa oltre un milione di dollari al giorno

Il centro di detenzione per migranti soprannominato Alligator Alcatraz, voluto dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, potrebbe chiudere per sempre i cancelli dopo pochi mesi di attività. Secondo il New York Times sarebbero già in corso discussioni preliminari tra lo stato federale e l'amministrazione di Donald Trump. Il maxi-centro era stato inaugurato nel luglio 2025 nelle Everglades, in una zona isolata tra Miami e Naples. Il nome Alligator Alcatraz si rifaceva sia alla presenza di alligatori nella zona paludosa sia all'idea di una struttura di massima sicurezza sulla scia del celebre centro penitenziario di San Francisco.