Allerta Usa: "Isis in alcune aree è più forte di tre anni fa"

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha ammesso che ci sono aree in cui l'Isis "è più potente oggi di quanto non lo fosse tre o quattro anni fa". Il Califfato sta riguadagnando terreno attraverso attacchi in stile guerriglia sia in Iraq che in Siria. Non solo: starebbe anche riorganizzando la sua rete finanziaria, la sua strategia di reclutamento e campi di addestramento.