All'asta la tiara dei Savoia: vale un mln e mezzo di dollari e si può provare (in 3D)

Per inaugurare la presentazione della tiara sul mercato globale, la prestigiosa casa d'aste ha lanciato un nuovo filtro Instagram per far conoscere questo gioiello storico anche al pubblico del XXI secolo. Da oggi, infatti, sul profilo Instagram ufficiale di Sotheby's e su quello dedicato esclusivamente ai gioelli, c'è un filtro speciale che permette ai follower di "provare" virtualmente la tiara e di scattare una foto di se stessi mentre la si indossa sullo sfondo 3D di un palazzo italiano (Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino, un tempo residenza reale di caccia di Casa Savoia).

Lo straordinario gioiello in perle naturali e diademi si è tramandato per generazioni: risale alla seconda metà del XIX secolo ed è appartenuto a due collezioni reali d'Europa. Probabilmente donata a Maria Vittoria dal Pozzo come regalo di nozze in occasione del suo matrimonio con Amadeo I di Savoia, duca d'Aoste, poi re di Spagna (1870-1873) nel 1867, la tiara, rimasta in famiglia per oltre 150 anni, si ritiene sia stata creata da Musy Padre e Figli - gioielliere di corte di Torino e uno dei più antichi orafi d'Europa.