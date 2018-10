Allarme pacchi bomba in Florida e in un ufficio postale di New York

Due nuovi pacchi bomba sono stati segnalati dalle autorità americane. Il primo era indirizzato al senatore democratico Cory Booker, una delle voci più critiche di Donald Trump. Il plico, trovato in Florida dove in queste ore si sta concentrando la caccia all'Unabomber, è del tutto simile agli altri dieci già rinvenuti. Il secondo è stato rinvenuto in un ufficio postale di Manhattan ed era per James Clapper, l'ex capo dell'intelligence Usa.