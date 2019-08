Allarme Onu: possibili nuovi attentati Isis entro la fine dell'anno

Secondo il documento Onu, di questi 30mila combattenti "alcuni potrebbero unirsi ad Al Qaeda o ad altre sigle terroristiche che potrebbero emergere. Altri diventeranno leader o radicalizzatori". Nonostante il Califfato abbia infatti cessato di esistere a livello geografico, i motivi che ne hanno portato alla costituzione sono ancora presenti, e difficilmente l'estremismo islamico si indebolirà ulteriormente.



Tra i possibili obiettivi degli attentati terroristici il rapporto sottolinea che il rischio in Europa "resta alto". Anche perché 6mila cittadini europei che si erano uniti all'Isis in Iraq e in Siria, circa un terzo è stato ucciso sul capo, e un terzo è prigioniero nella regione o è fuggito altrove. Ma di 2mila di solo si sono perse le tracce, ed è quindi probabile che siano tornati nel Vecchio Continente.



L'Isis, afferma inoltre l'Onu, ha accesso a fondi del Califfato stimati tra 50 e 300 milioni di dollari e sta usando la propaganda per mantenere alta la reputazione del gruppo come principale "brand" terroristico globale. "Quando avrà il tempo e lo spazio per reinvestire in una capacità operativa esterna, l'Isis dirigerà e faciliterà gli attacchi internazionali, oltre agli attacchi ispirati al suo gruppo che continuano a verificarsi in molte località del mondo. L'attuale pausa di tali attacchi, pertanto, potrebbe non durare a lungo, forse nemmeno fino alla fine del 2019".