Atterraggio d'emergenza
Allarmi bomba su aerei di linea: volo decollato da Malpensa dirottato a Vienna | Atterraggi d'emergenza anche a Fiumicino e in Francia
Nelle ultime ore diverse segnalazioni hanno fatto scattare i protocolli di sicurezza. In volo anche i caccia italiani
© Tgcom24
Triplo allarme bomba nelle ultime ore su voli di linea in Europa. Un Airbus A320 in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux, in Normandia. Allarme anche su aereo Wizz Air decollato da Malpensa e dirottato a Vienna e su un volo Helsinki-Roma, atterrato a Fiumicino.
L'aeromobile part, partito da Dublino alle 6:25, è tornato indietro mentre si trovava sopra l'Essonne, a sud di Parigi. In seguito ha effettuato diversi giri in aria prima di risalire verso nord e virare nuovamente verso sud in direzione della base aerea in Normandia.
L'aviazione militare francese ha fatto sapere che i suoi caccia si sono levati in volo "per intercettare l'aereo" che è "dirottato e scortato su Evreux".
L'atterraggio previsto a breve
"Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure", ha fatto sapere il governo francese. Secondo Flightradar24, sito che consente di seguire in tempo reale gli aerei, l'aereo (volo EI402) sarebbe di una compagnia irlandese. Non è ancora atterrato ma l'arrivo sarebbe imminente.
I falsi allarmi bomba degli ultimi giorni
Una decina di voli in Europa sono stati presi di mira da falsi allarmi bomba in settimana, 4 di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia.