5G negli aeroporti Usa: anche Emirates corre ai ripari, sospesi i voli per 9 città

L'entrata in vigore della tecnologia per telefoni cellulari 5G in prossimità degli aeroporti statunitensi mette in allarme le compagnie aeree di tutto il mondo. Si temono interferenze e problemi in volo. Emirates , il vettore con sede a Dubai, corre ai ripari annunciando la sospensione di voli verso nove città americane. Fatte salve le destinazioni di New York, Los Angeles e Washington DC .

Per il momento Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, New Jersey, Orlando, Florida, San Francisco e Seattle sono depennate tra le destinazioni del colosso di Dubai. "La cancellazione è necessaria a causa di problemi operativi associati al previsto dispiegamento di servizi 5G negli Stati Uniti in alcuni aeroporti" dichiara la compagnia in una nota. Come decine di altri Paesi, anche gli Emirati Arabi Uniti hanno implementato senza incidenti la copertura 5G in tutti gli scali ma negli Stati Uniti è diverso. Il rischio d'interferenze con le apparecchiature aeronautiche è stato confermato dalla Federal aviation administration. Osservato speciale il filone C-Band del 5G, dopo le preoccupazioni espresse anche da colossi come Boeing e Airbus, che potrebbe dare problemi con gli strumenti di bordo necessari all'atterraggio in certe condizioni.



Altre cancellazioni - Boeing aveva annunciato restrizioni di volo su tutte le compagnie aeree che operano con il 777. "Abbiamo cancellato o modificato l'aereo per alcuni voli da/per gli Stati Uniti in base all'annuncio di Boeing" ha affermato a seguire All Nippon Airways. Allo stesso modo ha agito la Japan Airlines informata "che i segnali 5G potrebbero interferire con il radio altimetro installato sul Boeing 777". Quindi Air India ha fermato i voli per Chicago, Newark, New York e San Francisco.