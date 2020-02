Alla Camera dei Comuni di Londra con la spallina calata, è bufera sulla deputata labour che si difende: "Lo rifarò"

'Lo indosserò di nuovo', ha risposto così a centinaia di commenti sessisti su Twitter, la deputata laburista Tracy Brabin , nell'occhio del ciclone per aver indossato un abito con la spallina calata durante un intervento alla Camera dei Comuni, a Londra. "Anche se gli attacchi hanno superato il limite - ha aggiunto Brabin, - non avranno alcun impatto sul mio guardaroba".

Tutto ha avuto inizio da una foto della Brabin con la spalla in vista durante un intervento dal suo scranno in Aula, twittata da un utente che si chiedeva: "E' un abbigliamento appropriato per il Parlamento?".

Oltre 3.700 i commenti critici, da chi si limitava a consigliarle un cambio di stile a chi le dava della "sciatta" o dell'"ubriacona", fino a insulti sessisti.

"Non tutte le donne possono difendersi da un linguaggio dispregiativo e umiliante - ha concluso la deputata. - Io sono un rappresentante del mio collegio elettorale e delle donne che vogliono indossare ciò che scelgono; è la sessualizzazione di ciò che è preoccupante. Ho messo quell'abito e lo rimetterò ancora."