All'università di Glasgow si studia l'outfit di Kate e Meghan

La famiglia reale inglese, si sa, è da sempre maestra di stile: dai tempi antichi fino ad arrivare a Kate Middleton e Meghan Markle. E così adesso anche l'università ha pensato bene di dedicare un corso alla materia. Lo ha fatto l'ateneo di Glasgow, dove è stato istituito il "History of Royal Fashion" per meglio comprendere i dettami della moda provenienti da Kensington Palace e dintorni.

D'altronde basti pensare che la scollatura a barca sfoggiata frequentemente da Meghan Markle ha fatto impennare le ricerche di abiti con tale foggia tra le utenti britanniche (e non solo). Insomma, Kate e Meghan oggi vengono considerate delle vere e proprie influencer e la moda reale è un mezzo per manifestare potere, ricchezza e controllo. E' questo il senso del corso che ovviamente non si occuperà solo delle ultime generazioni di reali. Si studieranno i libri di storia della moda reale analizzando l'evoluzione dell'abbigliamento della casa inglese nel corso di cinque dinastie, passando dai Tudor agli Stuart e i Windsor.