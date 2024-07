In Algeria il governo ha deciso di ritirare il suo ambasciatore presso la Repubblica francese con effetto immediato, in seguito alla decisione di Parigi di riconoscere il piano di autonomia marocchino come unica base per risolvere il conflitto del Sahara occidentale nel quadro della presunta sovranità marocchina. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale algerina Aps, citando un comunicato del ministero degli Esteri.