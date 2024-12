Algeria, padre brucia vivi i suoi quattro bambini

Un padre ha bruciato vivi quattro figli dopo averli cosparsi di benzina all'interno di un edificio in costruzione. E' accaduto nel sud dell'Algeria come riportano vari media citando una conferenza stampa della magistratura. Secondo il resoconto del sito del quotidiano Echorouk, la Procura come movente evoca solo il fatto che l'uomo "soffriva di depressione". Il plurimo infanticidio è stato perpetrato in provincia di Ghardaïa, 600 km a sud di Algeri: le vittime sono due gemelli undicenni, un bimbo di cinque e un altro di quattro anni.