Algeria non rinnova contratto gasdotto che attraversa Marocco

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato al gruppo pubblico Sonatrach di non rinnovare il contratto per l'utilizzo di un gasdotto che passa per il Marocco e ha come destinazione finale la Spagna. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. La decisione è stata assunta "alla luce delle pratiche di carattere ostile" da parte del vicino regno del Marocco.