Algeria, Bouteflika in lettera d'addio: "Chiedo scusa agli algerini"

Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika ha diffuso una lettera di addio agli algerini in cui chiede "scusa" per aver "mancato" al proprio "dovere". Nel testo in arabo diffuso da media algerini l'ex presidente non precisa dove avrebbe fallito ma ricorda le proprie realizzazioni. "Lascio la scena politica senza tristezza né paura per il futuro del nostro Paese - scrive - e vi esorto a restare uniti e a non dividervi mai".