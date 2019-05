Algeria, arrestato il fratello del deposto presidente Bouteflika

Said Bouteflika, il potente fratello del deposto presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, è stato arrestato insieme a due ex capi dell'intelligence. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Said era considerato la vera guida del Paese durante la lunga malattia del fratello, che si è dimesso il 2 aprile su pressione dei militari e delle proteste di piazza.