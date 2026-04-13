Algeri, kamikaze contro una stazione di polizia: morti due terroristi

Due attentatori suicidi si sono fatti esplodere davanti a una stazione di polizia a Blida, a 45 chilometri da Algeri, morendo sul colpo e ferendo un agente. Lo riferiscono diversi media nordafricani, ripubblicando sui loro siti un video dell'attacco circolato sui social media. L'attentato, che non è stato rivendicato, è il primo attacco, probabilmente islamista, nel Paese dal 2012 a questa parte. Tra le prime ipotesi, quella di un episodio isolato da parte di un gruppo in cerca di visibilità nel giorno della visita del pontefice ma senza alcun legame diretto con l'evento. Dal 1992 al 2002 l'Algeria è stata teatro di intensi attacchi terroristici, con oltre 150 mila morti.