Mediterraneo e Sahara, il monito di Papa Leone XIV: "Non trasformiamoli in cimiteri di speranza"

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Le parole pronunciate ad Algeri denunciano lo sfruttamento dei migranti e invitano a creare "oasi di pace" contro disperazione e traffici illeciti
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Algeri diventa il centro di un messaggio che guarda oltre i confini nazionali. Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione su Mediterraneo e Sahara, definiti "crocevia geografici e spirituali di enorme portata". Luoghi che, nella sua visione, rappresentano storia e futuro. Il tono è diretto, senza ambiguità. "Guai, se ne facciamo cimiteri dove muore anche la speranza!". Un avvertimento che richiama la responsabilità collettiva davanti alle tragedie che segnano queste aree.
"Liberiamo dal male questi immensi bacini di storia e di futuro!". L’invito è a intervenire sulle radici della disperazione, non solo sugli effetti. La proposta è chiara: costruire alternative. "Moltiplichiamo le oasi di pace, denunciamo e rimuoviamo le cause della disperazione, combattiamo chi lucra sulla sventura altrui!".
Nel passaggio più incisivo, il Papa punta il dito contro chi trae profitto dalle tragedie umane. "Sono illeciti guadagni, infatti, quelli di chi specula sulla vita umana, la cui dignità è inviolabile". Una condanna che non lascia spazio a interpretazioni. Il messaggio si chiude con una sfida globale. Trasformare luoghi di sofferenza in spazi di speranza. Un compito che chiama in causa governi, istituzioni e comunità.