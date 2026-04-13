Mediterraneo e Sahara, il monito di Papa Leone XIV: "Non trasformiamoli in cimiteri di speranza"

Algeri diventa il centro di un messaggio che guarda oltre i confini nazionali. Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione su Mediterraneo e Sahara, definiti "crocevia geografici e spirituali di enorme portata". Luoghi che, nella sua visione, rappresentano storia e futuro. Il tono è diretto, senza ambiguità. "Guai, se ne facciamo cimiteri dove muore anche la speranza!". Un avvertimento che richiama la responsabilità collettiva davanti alle tragedie che segnano queste aree.