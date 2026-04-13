Papa Leone risponde a Trump: "Non voglio entrare in dibattito con lui"

"In sostanza dico che il messaggio della Chiesa, il mio messaggio, è il messaggio del Vangelo: beati i pacificatori. Non considero il mio ruolo come politico, da politico Non voglio entrare in un dibattito con lui. Non credo che il messaggio del Vangelo debba essere abusato nel modo in cui alcune persone stanno facendo. E continuerò a parlare apertamente contro la guerra, cercando di promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali tra gli Stati per trovare soluzioni giuste ai problemi. Troppe persone soffrono nel mondo oggi. Troppe persone innocenti vengono uccise. E penso che qualcuno debba alzarsi e dire: c'è un modo migliore per farlo" ha dichiarato il Papa mentre era in viaggio per l'Algeria. Rispondendo ai giornalisti il Pontefice ha risposto alle accuse di Trump: "Non ho paura di lui".