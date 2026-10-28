Ad aggiudicarsi il titolo di "Albero dell'anno" 2026 nello Stato australiano di Victoria è il Ginkgo biloba dei Giardini Botanici di Geelong, un esemplare femmina piantato nel 1859 e considerato il più grande della sua specie nella regione. Il riconoscimento, assegnato dal National Trust Victoria attraverso una votazione pubblica conclusa nell'ottobre 2026, premia un albero che da oltre 160 anni accompagna la vita della comunità locale. Alto circa 20 metri e noto per aver fatto da sfondo a "innumerevoli storie d'amore locali", il ginkgo ha conquistato il 27% delle preferenze espresse dai cittadini, superando gli altri otto finalisti in concorso. Al secondo posto si è classificato un Angophora costata (noto come smooth bark apple myrtle) a Prahran, mentre al terzo posto è arrivato un faggio australe (myrtle beech) di Apollo Bay.
Un albero che attraversa la storia di Geelong
Cresciuto dai semi messi a dimora nei Giardini Botanici di Geelong nel 1859, il ginkgo vincitore accompagna da oltre un secolo e mezzo la vita della città australiana. Con i suoi circa 20 metri di altezza è considerato il più grande esemplare di Ginkgo biloba presente nello Stato di Victoria e, secondo il National Trust Victoria, potrebbe essere il più grande coltivato in tutta l'Australia. La sua longevità è stata resa possibile dal lavoro costante delle generazioni di giardinieri e volontari che hanno curato l'area verde, contribuendo a preservare uno degli alberi più celebri della regione.
Le caratteristiche che lo rendono unico
A rendere speciale il ginkgo di Geelong non sono soltanto le dimensioni. L'albero è infatti un esemplare femmina e presenta insolite escrescenze pendenti che ricordano delle stalattiti e si sviluppano dal tronco e dai rami. Secondo gli esperti si tratta di una caratteristica rara, generalmente osservabile soltanto nei ginkgo più antichi. La specie è considerata una delle più antiche ancora esistenti al mondo: i suoi antenati erano già presenti sulla Terra milioni di anni fa e oggi il ginkgo è apprezzato per la sua straordinaria capacità di adattamento e resistenza. Proprio questo insieme di valore storico, interesse botanico e legame con la comunità locale ha contribuito al successo dell'esemplare nella competizione promossa dal National Trust Victoria.