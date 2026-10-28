A rendere speciale il ginkgo di Geelong non sono soltanto le dimensioni. L'albero è infatti un esemplare femmina e presenta insolite escrescenze pendenti che ricordano delle stalattiti e si sviluppano dal tronco e dai rami. Secondo gli esperti si tratta di una caratteristica rara, generalmente osservabile soltanto nei ginkgo più antichi. La specie è considerata una delle più antiche ancora esistenti al mondo: i suoi antenati erano già presenti sulla Terra milioni di anni fa e oggi il ginkgo è apprezzato per la sua straordinaria capacità di adattamento e resistenza. Proprio questo insieme di valore storico, interesse botanico e legame con la comunità locale ha contribuito al successo dell'esemplare nella competizione promossa dal National Trust Victoria.