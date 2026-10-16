Mele cotogne, il frutto dimenticato dell'autunno: proprietà, benefici e come gustarle

C'è un frutto che profuma di autunno, di cucine di una volta e di ricette tramandate dalle nonne. Ha una buccia giallo oro, una forma irregolare e un aroma intenso che ricorda la mela e la pera, ma con una personalità tutta sua. È la mela cotogna, un frutto antico che per lungo tempo ha occupato un posto speciale nelle case italiane e che oggi sta tornando a incuriosire chi cerca alimenti stagionali e sapori autentici. A differenza delle mele comuni, le cotogne sono generalmente molto dure, aspre e astringenti quando sono crude: per questo vengono consumate soprattutto dopo la cottura, che ne ammorbidisce la polpa e ne valorizza il profumo. Ma oltre al loro fascino gastronomico, questi frutti possiedono caratteristiche nutrizionali interessanti. Contengono acqua, fibre, tra cui pectine, e diversi composti vegetali, come i polifenoli, studiati per le loro proprietà antiossidanti. Negli ultimi anni, il crescente interesse per il benessere naturale ha riportato l'attenzione anche su questo alimento, spesso presentato come un rimedio per l'intestino o un alleato della digestione. È importante però distinguere le proprietà nutrizionali reali dalle virtù terapeutiche che la tradizione popolare gli attribuisce. Le mele cotogne possono trovare spazio in un'alimentazione varia ed equilibrata, ma non sono un medicinale e non esistono prove sufficienti per considerarle una cura contro specifici disturbi. Il loro valore sta soprattutto nella combinazione di stagionalità, gusto, tradizione e sostanze nutritive.