Albania al voto, Edi Rama a caccia del terzo mandato

Ansa

Circa 3,6 milioni di albanesi sono chiamati alle urne per decidere chi guiderà il Paese per i prossimi 4 anni. Il premier socialista Edi Rama è a caccia del terzo mandato consecutivo. Finora non c'è mai riuscito nessuno. Contro ha l'opposizione guidata da Lulzim Basha, che ha raggruppato attorno a sé tutte le altre forze politiche del centrodestra e ha firmato un accordo pre-elettorale con il Movimento socialista per l'integrazione.