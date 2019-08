Alaska, via libera di Trump a miniera in baia incontaminata

Donald Trump dà l'ennesima spallata all'eredità di Barack Obama in campo ambientale. L'Epa, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, ha comunicato al suo staff di esperti e scienziati che non si opporrà più al progetto di una miniera d'oro e di rame in uno degli ambienti più incontaminati della Terra, l'Alaska. Un progetto che fu stoppato dall'ex presidente americano Obama dopo l'allarme lanciato in un rapporto degli studiosi.