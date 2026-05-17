Alaska, risolto il mistero della sfera dorata sul fondo dell'oceano

Dopo tre anni di indagini e misteri è stato risolto l'enigma della sfera dorata scoperta nel 2023 sul fondo dell'oceano nel Golfo dell'Alaska. Non si trattava di un uovo, di una spugna o di una fantomatica tecnologia aliena, la sfera rinvenuta a 3.250 metri di profondità è un residuo di un gigantesco anemone di mare (Relicanthus daphneae), una specie di cuticola rimasta attaccata al substrato roccioso. La notizia della risoluzione dell'enigma marino è stata resa nota dall'agenzia americana per lo studio dell'atmosfera e gli oceani (Noaa). Il gruppo ha rinvenuto il residuo di cellule, in collaborazione con lo Smithsonian National Museum, lo ha sottoposto ad analisi in collaborazione.