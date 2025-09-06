Alaska, geologo padovano disperso tra i ghiacci del Mendenhall

Pozzobon è un nome noto nel panorama scientifico internazionale. Ricercatore presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, dove insegnava anche "Digital Geological Mapping", si era specializzato nello studio delle superfici e sottosuperfici planetarie. La sua competenza lo aveva portato a collaborare con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), diventando istruttore di astronauti, tra cui Luca Parmitano, in preparazione alle future missioni su Luna e Marte.Nel 2024 aveva pubblicato uno studio di rilievo sulla rivista Nature, guadagnandosi ulteriori riconoscimenti nel campo della geologia planetaria. Le sue ricerche erano focalizzate in particolare sui tubi di lava, strutture fondamentali per comprendere l’evoluzione geologica di pianeti e satelliti del sistema solare. Il progetto in Alaska, chiamato Gemini, intendeva studiare la struttura e i cambiamenti dei ghiacciai dell’icefield di Juneau, con un approccio che fondeva geologia terrestre e tecniche di esplorazione spaziale.