Alaska, cercatore d'oro resiste per una settimana all'attacco di un orso 

Se non fosse tutto vero, questa sembrerebbe la trama di un film simile a Revenant, la pellicola con protagonista Leonardo Di Caprio. Richard Jessee, 62enne cercatore d'oro, ha vissuto un'esperienza simile all'attore hollywoodiano: attaccato da un orso, è rimasto intrappolato in una capanna di legno per circa una settimana con l'animale nelle vicinanze pronto a sbranarlo. Si è salvato dopo aver scritto un SOS di aiuto sul tetto della casupola.

La singolare vicenda si è svolta in Alaska, lungo il torrente Big Four Creek, dove ogni anno Jessee trascorre le sue estati alla ricerca di scaglie d'oro. La capanna di legno dove alloggia si trova a circa 70 chilometri dal centro abitato. Non è la prima volta che l'uomo ha un incontro ravvicinato con un orso, ma questa volta ha rischiato di lasciarci la pelle.

L'aggressione - Un orso bruno adulto: ecco l'animale che ha attaccato il 62enne appena arrivato alla capanna. L'uomo era ancora a bordo del suo Atv: nel rimorchio nel mezzo aveva tutti gli attrezzi, le riserve, oltre al cellulare e alle munizioni di una pistola che aveva portato con sé. L'aggressione è avvenuta all'improvviso: l'animale, una bestia che può arrivare a pesare fino a 500 chili, ha attaccato con forza l'Atv nel quale si trovava l'uomo, facendolo precipitare nel fiume. "Mi ha fatto rotolare come un giocattolo" ha detto Richard Jessee in un'intervista rilasciata al settimanale Nome Nugget. Senza il tempo per poter recuperare nulla, sparando qualche colpo di pistola riesce a raggiungere la capanna e a rifugiarsi all'interno. Ma l'orso è ancora lì, pronto a entrare, soprattutto di notte. "Voleva entrare nella mia capanna. Non so perché era così aggressivo, forse aveva dei cuccioli vicini" ha spiegato l'uomo. Che, con poche pallottole nella pistola, non poteva fare altro che attendere i soccorsi. Così ha scritto "SOS Aiutatemi" su un un pezzo di compensato e l'ha messo sul tetto. Sperando in un aiuto.

Salvato da un elicottero - Proprio quella richiesta di aiuto è stata la sua salvezza. Un elicottero della Guardia Costiera, dopo aver cambiato rotta a causa del maltempo, ha notato il messaggio sul tetto. Sentendo il rumore del motore, Jessee ha trovato il coraggio di uscire dalla capanna dopo è rimasto per una settimana. Sanguinante, stravolto e impaurito, con lividi e ferite, è stato ricoverato in ospedale.

Come Revenant - Leggendo la storia di Richard Jessee in molti hanno pensato al film Revenant. Nella pellicola Premio Oscar Leonardo Di Caprio viene attaccato da un orso durante una battuta di caccia, cercando di sopravvivere in ogni modo. Proprio come ha fatto il cercatore d'oro in Alaska: "Non dimenticherò mai la faccia dell'uomo che mi ha salvato. Qualcuno lassù ha voluto aiutarmi".