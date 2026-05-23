Hanno sorpreso Alain Prost poco dopo l'alba mentre era ancora nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra in Svizzera. Sono entrati incappucciati, lo hanno immobilizzato colpendolo con forza alla testa. Poi hanno costretto uno dei figli a guidarli verso la cassaforte di casa, svuotandola. Risale allo scorsi 19 maggio la violenta rapina ai 71enne francese, ex leggenda dei motori e quattro volte campione del mondo in Formula 1. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, l'equipe medica locale ha curato le ferite sul capo del pilota e gli ha diagnosticato un trauma cranico.