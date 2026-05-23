Alain Prost, violenta rapina nella sua villa in Svizzera: "Colpito alla testa, ha trauma cranico"
Un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione nella dimora dell'ex pilota a Nyon. Presa di mira la collezione di orologi di lusso Richard Mille
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Hanno sorpreso Alain Prost poco dopo l'alba mentre era ancora nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra in Svizzera. Sono entrati incappucciati, lo hanno immobilizzato colpendolo con forza alla testa. Poi hanno costretto uno dei figli a guidarli verso la cassaforte di casa, svuotandola. Risale allo scorsi 19 maggio la violenta rapina ai 71enne francese, ex leggenda dei motori e quattro volte campione del mondo in Formula 1. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino, l'equipe medica locale ha curato le ferite sul capo del pilota e gli ha diagnosticato un trauma cranico.
L'irruzione e gli orologi Richard Mille: chi erano i rapinatori
Erano circa le 8.30 di mattina quando il gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione nella lussuosa casa svizzera. Secondo le prime ipotesi investigative, riporta il quotidiano Blick, sarebbe stata opera di un gruppo di rapinatori transfrontalieri molto organizzato e avanzato. L'obiettivo sarebbe stata la ricca collezione di orologi di prestigio marca Richard Mille, di cui Prost è partner di lunga data e che proprio all'ex pilota Ferrari ha dedicato una edizione limitata da soli 30 esemplari al mondo.
Come sta Alain Prost
"Sebbene le ferite fisiche di Alain Prost siano lievi, il trauma psicologico è profondo", si legge ancora sul quotidiano Blick. Dopo aver ricevuto le cure, l'ex pilota sarebbe già tornato a Dubai, dove vive la maggior parte dell'anno. Nelle ore successive all'aggressione, la polizia della zona ha dispiegato un importante dispositivo di ricerca, con pattuglie, una brigata cinofila e il supporto delle autorità francesi, ma al momento senza successo. La procura del Cantone di Vaud ha aperto un'inchiesta. Solo nel 2025, il cantone di Ginevra ha registrato 18 rapine in villa, tutte hanno preso di mira orologi di prestigio.