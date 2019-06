Alabama, il governatore firma la legge sulla castrazione chimica

Il governatore dell'Alabama, Kay Ivey, ha firmato la legge che obbliga i condannati per reati sessuali contro i minori di 13 anni a sottoporsi alla castrazione chimica a proprie spese un mese prima della scarcerazione. Il provvedimento prevede che gli interessati continuino il trattamento finché un tribunale non valuta che non sia più necessario. "La legge e' un passo verso la protezione dei bambini in Alabama", ha commentato la Ivey.