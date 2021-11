Al Raisi eletto presidente Interpol: polemiche per accuse di tortura

Twitter

Il generale Ahmed Naser al-Raisi, ispettore generale del ministero degli interni degli Emirati Arabi Uniti, e' stato eletto generale dell'Interpol. Una elezione che trascina con sè alcune polemiche perché contro di lui sono state presentate denunce penali in cinque Paesi, tra cui in Francia, dove ha sede l'Interpol, e in Turchia, dove si sono svolte le elezioni. Tra le accuse anche quelle di torture e detenzioni arbitrarie negli Emirati Arabi Uniti.