Al Qaeda, riappare Al Zawahiri: "Continueremo a combattere gli Usa"

In occasione dell'anniversario dell'attacco dell'11 settembre, il leader di Al Qaeda Ayman Al Zawahiri è riapparso in un video dal titolo "continueremo a combattere gli Usa". Secondo Rita Katz, direttrice del sito di monitoraggio del jihadismo Site, nel filmato non sono indicate date che possano chiarire a quando risale la registrazione, tranne un riferimento alla decisione di Trump di riconoscere, a marzo, le alture del Golan come parte di Israele.