Al Baghdadi, i dubbi della Russia: "Nessuna prova sulla morte"

Il ministero della Difesa russo "non è in possesso di prove affidabili" sulla morte del leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, avvenuta in seguito all'operazione delle forze americane nell'area controllata dalla Turchia in Siria. Lo afferma il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, sottolineando che coloro che riferiscono della loro partecipazione all'operazione hanno riportato dettagli contrastanti, alimentando dubbi sul raid.