Airbnb cancella le prenotazioni a Washington durante l'insediamento di Joe Biden

Airbnb cancellerà le prenotazioni a Washington durante la settimana della cerimonia di insediamento di Joe Biden. Il colosso degli affitti bloccherà inoltre la possibilità di effettuarne delle nuove nell'area. La decisione è stata presa "in risposta alle richieste delle autorità federali" di non visitare la città nei prossimi giorni, annuncia Airbnb precisando di aver vietato dalla sua piattaforma "alcuni persone" associate alle proteste in Campidoglio.