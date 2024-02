Aiea: "Preoccupati su capacità dell'Iran di produrre armi nucleari"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica, incaricata di verificare la natura pacifica del programma nucleare iraniano, esprime le sue "crescenti preoccupazioni".

"Le dichiarazioni pubbliche fatte in Iran riguardo alle sue capacità tecniche di produrre armi nucleari non fanno altro che aumentare le preoccupazioni del direttore generale sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni dell'Iran", si legge in un rapporto confidenziale visionato dall'agenzia Afp. Secondo l'Aiea, le scorte di uranio arricchito del nucleare iraniano superano di 27 volte il limite autorizzato.