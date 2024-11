L'Aiea conferma i piani dell'Iran: 6mila centrifughe per arricchire l'uranio

L'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) ha confermato, con un rapporto confidenziale, i piani di Teheran per l'installazione di circa 6.000 nuove centrifughe per arricchire l'uranio a un livello basso. L'Iran intanto, ha chiesto all'Ue di cambiare il suo comportamento nei confronti di Teheran, dopo un colloquio con un alto diplomatico dell'Ue a Ginevra. "Gli è stato ribadito che l'Ue dovrebbe abbandonare il suo comportamento egocentrico e irresponsabile nei confronti delle questioni e delle sfide di questo continente e delle questioni internazionali", ha detto il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi.