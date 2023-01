Aggressione con machete a Times Square, "atto di estremismo islamico"

Emergono nuovi dettagli sull'aggressione con machete compiuta dal 19enne Trevor Bickford ai danni di tre agenti alla vigilia di Capodanno a Times Square, a New York.

Secondo il New York Times, che cita un alto dirigente delle forze dell'ordine, il giovane ha viaggiato dalla sua casa nel Maine sino a New York per colpire la polizia in un atto di estremismo islamico. Bickford è stato accusato di aggressione e tentato omicidio, ma potrebbe essere accusato anche di terrorismo.